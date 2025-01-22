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Чиновница с Кубани, избившая сотрудницу салона красоты, вернулась на работу

Baza: на Кубани чиновница вернулась на работу после скандала с избиением девушки
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Телеграм-канал Baza

Заместитель главы Гулькевичского района Краснодарского края Олеся Кливцова, отстраненная от работы за избиение сотрудницы салона красоты, вернулась к выполнению своих трудовых обязанностей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, инцидент произошел в ноябре 2024 года. Чиновница пришла в один из салонов красоты и напала на администратора, обвинив девушку в попытках совратить ее супруга и спровоцировать его на измену.

Избиение засняли камеры наблюдения, установленные в помещении. Впоследствии видео распространилось в социальных сетях, а Кливцову отстранили от работы.

В свою очередь, пострадавшая написала заявление в полицию. Но в ходе разбирательства правоохранители не выявили состава преступления в действиях заместителя главы Гулькевичского района, о чем сообщили подвергшейся нападению гражданке несколько дней назад.

«Сразу после окончания проверки Кливцова вернулась на работу. 21 января женщина уже присутствовала на совещании у главы района», — говорится в материале.

В тексте подчеркивается, что администратор салона красоты с таким решением полиции не согласилась. Девушка написала новое заявление, но уже в прокуратуру.

Ранее жительница Московской области обвинила местного чиновника в избиении во время личного приема.

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