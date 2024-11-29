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Жительница Подмосковья обвинила чиновника в избиении во время приема

Россиянка обвинила подмосковного чиновника в побоях во время личного приема

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Русская община ZOV/Telegram

Жительница Подмосковья заявила о нападении со стороны заместителя главы Раменского района Зелимхана Гаджиева. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

По словам женщины, инцидент произошел во время личного приема. Чиновник, якобы, несколько раз ударил ее и угрожал расправой. Все это происходило на глазах свидетелей, отметила россиянка.

Согласно сообщению канала, женщина заранее записалась на встречу с чиновником и ждала ее в течение двух месяцев. Целью ее визита было обсуждение серьезных экологических проблем, касающихся ее района, в частности, несанкционированного сброса сточных вод в водоем федерального значения. Однако чиновник заявил, что не будет принимать жительницу района. Она же, в свою очередь, настаивала на том, чтобы остаться в кабинете. В результате, по ее словам, Гаджиев ударил ее несколько раз по голове и груди.

Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы и задокументировала свои травмы. Она выразила обеспокоенность, что Гаджиев может избежать ответственности, и обратилась за поддержкой к общественным организациям, которые пообещали ей помощь.

Накануне красноярец избил двух четвероклассников, заступаясь за сына.

Ранее глава российского региона отругал чиновника за долгий отпуск.

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