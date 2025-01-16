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Житель Приморья приговорили к колонии за пособничество «Легиону «Свобода России»

Житель Приморья получил семь лет за пособничество «Легиону «Свобода России»
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Shutterstock

Жителя Приморья приговорили к 7 годам колонии строгого режима за пособничество украинской террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флотского военного суда, передает РИА Новости.

«Суд назначил Осиновскому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, осужденный Сергей Осиновский вступил в «Легион «Свобода России» в октябре 2023 года и оказывал организации содействие в планировании террористических актов на объектах военной и гражданской инфраструктуры в России. Отмечается, что мужчина собирал данные для поджога военного комиссариата Дальнегорска и Тернейского района Приморского края, передавая информацию о защищенности и охране объекта.

До этого Замоскворецкий суд Москвы арестовал шестерых молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, по обвинению в участии в организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) и призывах к терроризму. По данным агентства, среди обвиняемых девушка 2007 года рождения.

Ранее ФСБ задержала жителя Дальнего Востока по подозрению в разведке на Украину.

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