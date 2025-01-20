Отказ от сахара не ухудшит, а улучшит работу мозга, заявил врач

Быстрые углеводы организму не нужны. Если отказаться от сахара, то через три недели мозг будет работать лучше, заявил врач, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

«Для нашего организма сахар вреден. Это быстрые углеводы. Они начинают проникать в организм уже в ротовой полости, достигают головной мозг, а он получает приливы радости и удовольствия. Головной мозг очень любит сахар, потому что он успокаивает. Считается, что сахар и алкоголь распознают одни и те же рецепторы, поэтому человек получает одинаковое удовольствие и от сахара, и от алкоголя», – рассказал врач.

Быстрые углеводы — это сахар, фруктоза, конфеты, пирожные, мороженое. Нужно снижать потребление таких продуктов в рационе и наращивать потребление длинных и медленных углеводов. Длинные углеводы — это, например, продукты из твердых сортов пшеницы

«Если не есть сахар, уже через три недели мы получим абсолютно свежий мозг, хорошее настроение, по утрам во рту не будет противной слизи, а кишечник станет более стабильным. Сахар воздействует на организм как наркотические вещества — успокаивает и тормозит. Как определить, что продукт состоит из быстрых углеводов, добавленного сахара? Все, что дает сразу сладость во рту, — это быстрые углеводы», — рассказал врач.

Ранее врач назвала причины, по которым после купания на Крещение нельзя пить алкоголь.