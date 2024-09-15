Крупные компании начали искать сотрудников с помощью игр

В России появились игры, с помощью которых россияне могут устроиться на работу, минуя собеседования. Крупные компании предлагают потенциальному сотруднику решить спорные вопросы и проблемные моменты с помощью игры. Чем успешнее игрок выполняет задания, тем больше баллов получает, сообщил «Газете.Ru» карьерный эксперт, основатель карьерно-образовательной платформы «ШБЗ» Тимофей Фокин.

«Тренд игрового трудоустройства пришел в Россию в этом году. Хотя геймификация уже несколько лет существует в крупных российских компаниях. Только раньше игры использовали для прокачки навыков действующих сотрудников. Им предлагали справляться с нестандартными задачами в приложениях, мотивируя специалистов призами и промокодами. Теперь же решили облегчить жизнь и hr-специалистов. С помощью игры можно проанализировать уровень компетентности и быстроту мышления кандидата на должность и присвоить ему баллы. Специалистам по кадрам достаточно сравнить цифры и понять, кто из кандидатов выше в рейтинге», — объяснил он.

Пока что игровой формат осваивают в основном крупные игроки рынка, так как это достаточно серьезные денежные вложения. Если это оффлайн-формат, то нужно организовывать мероприятия, что затратно, а в онлайн-истории много денег уходит на разработку онлайн-игр.

«Сегодня большинство работодателей стремятся снизить любыми способами уровень стресса соискателя. И не потому, что они такие заботливые и радеют за каждого специалиста, а потому что сейчас развернулась настоящая гонка за квалифицированными и мотивированными сотрудниками. Поэтому приходится идти всем навстречу, чтобы самые ценные кадры не прошли мимо. Игра — это максимально простой и спокойный способ трудоустройства. Я уверен, что скоро этот метод будет использовать даже малый бизнес, как только разберутся, каким образом удешевить создание онлайн-игр. На самом деле, создать чат-бот в современном мире не сильно затратно, здесь скорее вопрос в специалистах, которые могут это сделать. Понятно, что для небольших предпринимателей вся эта история пока что темный лес. Но это вопрос времени», — прокомментировал директор компании по трудоустройству «Профессиональные лидеры» Михаил Окунев.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще нуждаться в похвале от руководства.