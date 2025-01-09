Занимавшуюся организацией проституции женскую ОПГ накрыли в российском регионе

В Новом Уренгое накрыли женскую организованную преступную группировку (ОПГ), занимавшуюся организацией проституции. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.

По информации ведомства, по уголовному делу в отношении местных жительниц, возбужденному по статье о незаконных действиях, направленных на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно систематическое предоставление помещений для занятия проституцией, вынесли обвинительное заключение. По версии следствия, они занимались незаконной деятельностью с 2016 года по 2024 год.

Предварительно, одна из фигуранток подбирала девушек для занятия проституцией, а также работала администратором, принимая заказы на предоставление услуг от мужчин и составляя график. Она обговаривала с клиентами условия и получала оплату, которую затем распределяла между работницами. Вторая обвиняемая с декабря 2022 года подбирала и сдавала находившиеся в ее распоряжении квартиры, где проживали и оказывали услуги работницы нелегального предприятия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что десять омичей будут судить за притон с проститутками под видом массажного салона.