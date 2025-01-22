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В России могут ввести дополнительный отпуск для ухода за бойцами СВО

Госдума приняла поправки о дополнительном отпуске для ухода за участниками СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли поправки в Трудовой кодекс России, в соответствии с которыми родители и супруги раненых участников специальной военной операции на Украине (СВО) могут получить право на неоплачиваемый отпуск для ухода за бойцами. Соответствующий документ опубликован на портале обеспечения законодательной деятельности.

Продолжительность такого отпуска составит до 35 календарных дней в году.

В случае, если проект закона будет одобрен в третьем, последнем чтении, российских работодателей обяжут предоставлять такие отпуска на сроки, указанные в заявлении просителя.

Кроме того, вдовы и родители участников СВО смогут оформить дополнительные отпуска (без сохранения зарплаты) сроком до 14 дней вне зависимости от того, предусматривается это договором, заключенным с работодателем, или нет.

До этого в Госдуме предложили аннулировать негативные кредитные истории участников спецоперации, поскольку они становятся причиной отказов банков в кредитовании.

Ранее россиянка заключила контракт с Минобороны, чтобы выплатить дочери 900 тысяч алиментов.

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