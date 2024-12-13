В Госдуме предложили аннулировать негативные кредитные истории для бойцов СВО

Первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением, согласно которому кредитные истории граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами России на срок от одного года, могут быть аннулированы по их заявлению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма.

Депутат отметила, что негативные кредитные истории часто становятся причиной отказов банков в кредитовании участников СВО, что создает трудности для тех, кто рискует своей жизнью ради интересов страны.

Лантратова подчеркнула, что эта мера поддержки поможет улучшить финансовое положение как участников, так и их семей, и позволит им легче вернуться к мирной жизни после выполнения боевых задач. Она считает, что государство должно предоставить возможность таким гражданам начать с чистого листа, не испытывая бремени прошлых задолженностей.

В России с 1 декабря вступил в силу закон о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для военнослужащих. Закон подразумевает списание долгов с россиян, призванных на военную службу по мобилизации или в качестве срочников, а также заключивших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год и их супругов.

Речь идет о списании именно тех кредитов, по которым до 1 декабря 2024 года было принято судебное решение о взыскании задолженности и открыто исполнительное производство. В соответствии с принятым законом, участники СВО на Украине также освобождаются от уплаты исполнительского сбора.

Ранее ветеран боевых действий набрал миллионных кредитов и перевел деньги мошенникам.