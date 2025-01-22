Неисправность выявили у интернет-кабелей, соединяющих Тайвань с островами Мацзу

Министерство цифрового развития Тайваня сообщило, что подводные интернет-кабели к островам Мацзу, которые находятся у побережья Китая, отключены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Тайвань с островами соединены двумя кабелями. Один из них не работает, второй — «серьезно неисправен».

До этого Роскомнадзор сообщал, что обрыв магистрального кабеля связи произошел на участке Тюлячи — Новая Тура, что привело к сложностям в доступе к интернету в 21 субъекте России для приблизительно 3,8 млн пользователей.

Вечером накануне в русскоязычном секторе интернета произошел масштабный, но относительно кратковременный сбой. Доступ ко многим сайтам был нарушен в течение примерно полутора часов, к настоящему времени их работа нормализовалась. Эксперты выдвинули две версии произошедшего: сбой в системе безопасности «суверенного Рунета» и атака со стороны хакеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Роскомнадзоре назвали причину масштабного сбоя в Рунете.