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В США засняли землеройку, более 100 лет прятавшуюся от людей

SFGate: в США сфотографировали землеройку, более 100 лет прятавшуюся от людей
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JMx Images/Shutterstock/FOTODOM

В США энтузиасты могли впервые поймать землеройку Sorex lyelli, которую ученые не могли сфотографировать более 100 лет. Об этом рассказало издание SFGate.

Животное было описано еще в начале XX века, однако из-за маленького размера и подземного образа жизни оно ни разу не попадало в объектив. Таким образом, Sorex lyelli было единственным млекопитающим на территории штата Калифорния, внешний вид которого более ста лет не был подтвержден.

Студенты-энтузиасты отправились в горы, расставили там ловушки с приманками. Им попались 15 землероек, одна из них оказалась именно Sorex lyelli.

Недавно французское издание France Info сообщало, что в коммуне Сен-Дени-ле-Бур женщина спустя 11 лет поисков нашла своего пропавшего кота. Хозяйка и питомец смогли воссоединиться после долгих лет поисков. Выяснилось, что кот жил примерно в двух километрах от покинутого дома.

Ранее сообщалось, что в Таиланде собака каждый день ждет у магазина, что ее хозяин вернется.

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