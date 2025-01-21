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Женщина нашла пропавшего кота спустя 11 лет в двух километрах от своего дома

Во Франции пропавший кот прожил 11 лет в двух километрах от дома своей хозяйки
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Француженка нашла своего кота через 11 лет после его исчезновения, передает France Info.

На днях Мэрилин, жительница коммуны Сен-Дени-ле-Бур, воссоединилась со своим котом Гарфилдом, который сбежал из дома в 2014 году, когда ему было всего несколько месяцев. Все эти годы он не покидал район, где жили его хозяева, но в течение 11 лет никто из соседей не обращал на него внимания.

Кота подкармливали, однако никто так и не проверил его чип. За эти годы Гарфилд превратился в старого кота, привыкшего жить на улице, и его хозяйка до сих пор не может в это поверить.

«Это невероятно. Сначала мне было немного грустно, что он столько лет жил без дома. Надеюсь, он не был слишком несчастен», — говорит Мэрилин.

Когда котенок убежал, она жила в округе Бурк-ан-Брес, и лишь в 2022 году женщина и ее дети переехали в соседний Сен-Дени-ле-Бур. Семья смирилась с исчезновением Гарфилда, а в конце прошлого года даже приютила кошку. Но в начале этого месяца с Мэрилин связался волонтер, который заявил, что нашел ее кота и проверил его микрочип, благодаря чему вышел на владелицу.

Сейчас Гарфилд не покидает рук Мэрилин и учится жить в одной квартире с другой кошкой.

Ранее пропавшая в США собака вернулась домой в канун Рождества и сама позвонила в дверь.

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