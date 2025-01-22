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Адвокат заявил о приостановке дела об отравлении уксусом из бутылки минеральной воды

Дело об отравлении уксусом из бутылки минеральной воды «Джермук» приостановили
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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Уголовное дело по факту отравления владикавказского предпринимателя Олега Гусова, который выпил уксус из бутылки минеральной воды «Джермук», приостановлено. Об этом рассказал адвокат Айрат Хикматуллин в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что следствие направило запросы в Армению еще в мае 2024 года. По словам адвоката, ответчик игнорирует запросы, хотя компания-производитель должна быть заинтересована в расследовании и защите своей репутации.

Хикматуллин добавил, что после приостановления дела были изучены копии материалов и подготовлен гражданский иск.

До этого сообщалось, что родственники российского бизнесмена Олега Гусова подали иск на 1,5 млрд руб. к армянскому производителю минеральной воды «Джермук».

В феврале 2024 года предприниматель из Владикавказа купил минералку и через час с небольшим почувствовал себя плохо после одного глотка. В Республиканской клинической больнице ему поставили диагноз «отравление неясной этиологии», а затем доставили мужчину в Москву. Столичные врачи обнаружили у него «отравление разъедающей жидкостью».

Ранее ребенок попробовал чистящее средство, пока мать делала уборку, и попал в больницу.

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