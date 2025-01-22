Адвокат заявил о приостановке дела об отравлении уксусом из бутылки минеральной воды

Уголовное дело по факту отравления владикавказского предпринимателя Олега Гусова, который выпил уксус из бутылки минеральной воды «Джермук», приостановлено. Об этом рассказал адвокат Айрат Хикматуллин в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что следствие направило запросы в Армению еще в мае 2024 года. По словам адвоката, ответчик игнорирует запросы, хотя компания-производитель должна быть заинтересована в расследовании и защите своей репутации.

Хикматуллин добавил, что после приостановления дела были изучены копии материалов и подготовлен гражданский иск.

До этого сообщалось, что родственники российского бизнесмена Олега Гусова подали иск на 1,5 млрд руб. к армянскому производителю минеральной воды «Джермук».

В феврале 2024 года предприниматель из Владикавказа купил минералку и через час с небольшим почувствовал себя плохо после одного глотка. В Республиканской клинической больнице ему поставили диагноз «отравление неясной этиологии», а затем доставили мужчину в Москву. Столичные врачи обнаружили у него «отравление разъедающей жидкостью».

Ранее ребенок попробовал чистящее средство, пока мать делала уборку, и попал в больницу.