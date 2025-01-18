Ребенок попробовал чистящее средство, пока мать делала уборку, и попал в больницу

В Оренбуржье ребенок попал в больницу, попробовав на вкус чистящее средство

В Оренбуржье ребенок попал в больницу, попробовав чистящее средство. Об этом сообщает orenburg.kp.ru.

По информации издания, инцидент произошел в городе Бузулуке, когда 25-летняя мать маленького мальчика делала уборку на кухне. Она распылила чистящее средство для плиты и оставила бутылку на столе. Ее сын в этот момент играл на диване, и через несколько минут девушка заметила, что бытовая химия оказалась у ребенка в руках, а ее дозатор был направлен ему в рот.

Мать промыла сыну рот и вызвала скорую помощь. Мальчика отвезли в больницу с отравлением химическим веществом, его состояние оценили как удовлетворительное.

Случившимся заинтересовались в правоохранительных органах. Полицейские устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее СК завел уголовное дело после отравления детей в оздоровительном центре в Казани.