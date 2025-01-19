Смерть россиянина от уксуса может обойтись производителю минералки в 1,5 млрд рублей

Родственники российского бизнесмена Олега Гусова, погибшего от отравления, подали иск на 1,5 млрд руб. к армянскому производителю минеральной воды «Джермук», узнал «Коммерсантъ».

Согласно статье, в феврале 2024 года предприниматель из Владикавказа купил минералку и через час с небольшим почувствовал себя плохо после одного глотка. В Республиканской клинической больнице ему поставили диагноз «отравление неясной этиологии», а затем доставили мужчину в Москву. Столичные врачи обнаружили у него «отравление разъедающей жидкостью». В итоге Гусов скончался от экзотоксического шока из-за ожогов, так как вместо воды в бутылке была уксусная кислота, которой моют посуду.

По словам дочери бизнесмена, отец всегда пил воду «Джермук». Она рассказала, что после первого глотка он выпустил бутылку из рук и та разбилась, а запах уксуса стоял во дворе и в доме семьи предпринимателя еще две недели. Кроме того, следователям удалось обнаружить остатки кислоты в смыве с осколков бутылки.

«Расследование обстоятельств гибели Олега Гусова не закончено. Следствие направило в Армению ряд запросов, но ответы на них так и не получило», — отмечается в публикации.

Как уточняется в материале, родственники покойного в поданном к Советский райсуд Владикавказа иске настаивают не только на взыскании морального и материального вреда (куда в том числе входит сумма в 5 млн руб. на оплату санавиации в Москву), но и на приостановке деятельности армянской компании до тех пор, пока не будет выяснено, как кислота попала в бутылку.

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