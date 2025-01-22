Очевидцы сообщили о взрывах над Воронежем

Над Воронежем произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

«Атака началась около 0:15. Всего было слышно от трех до семи взрывов, видны яркие вспышки в небе», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:32 по московскому времени.

Очевидцы рассказали, что в результате громких звуков тряслись стекла, в транспортных средствах сработала сигнализация.

Официальная информация о произошедшем пока не поступала.

18 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в региональном центре и одном из районов области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.