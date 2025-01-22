Субтропический Новый Орлеан завалило снегом

В субтропическом американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана) бушует зимний шторм. Об этом сообщает Fox Weather.

«Сильный шторм превратил Новый Орлеан в снежный город. Рекордная снежная буря покрыла пальмы свежими хлопьями», — говорится в сообщении.

В результате снегопада и холодов, несвойственных этой местности, Национальная метеорологическая служба выпустила первое в истории предупреждение о снежной буре для юго-запада Луизианы и юго-востока Техаса.

Новый Орлеан уже побил рекорд, установленный 31 декабря 1963 года, по общему количеству снега к полудню, когда в Международном аэропорту имени Луи Армстронга выпало 10 сантиметров осадков.

В начале января CNN сообщал, что десятки миллионов американцев в ряде штатов центральной и восточной части США находятся под угрозой из-за мощного бурана. Под угрозой значительной зимней бури находятся 62 миллиона граждан США. Погодное явление может нанести «самый большой удар» из тех, что были в нынешнем сезоне, подчеркнул телеканал.

Ранее ученые назвали смартфоны виновниками разрушительных ураганов в США.