Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предупредили об угрозе десяткам миллионов американцев

CNN: 62 миллиона американцев находятся под угрозой мощного бурана
close
Mark Humphrey/AP

Десятки миллионов американцев в ряде штатов центральной и восточной части США находятся под угрозой из-за мощного бурана. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что под угрозой значительной зимней бури находятся 62 миллиона граждан США. Погодное явление может нанести «самый большой удар» из тех, что были в нынешнем сезоне.

Телекомпания подчеркивает, что минимум в 12 штатах ураган принесет за собой снег, лед и мороз, порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. В регионах с более теплым климатом ожидается риск возникновения грозовых бурь и ливней, подчеркивается в публикации.

В начале декабря землетрясение магнитудой семь зафиксировали в американском штате Калифорния.

эпицентр сейсмособытия располагался в 56 км к юго-западу от города Фортуна с населением 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) уточнили, что магнитуда землетрясения достигала 7,3. Ведомство объявило предупреждение о цунами на побережье Калифорнии и Орегона.

Ранее ученые назвали смартфоны виновниками разрушительных ураганов в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами