В США предупредили об угрозе десяткам миллионов американцев

Десятки миллионов американцев в ряде штатов центральной и восточной части США находятся под угрозой из-за мощного бурана. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что под угрозой значительной зимней бури находятся 62 миллиона граждан США. Погодное явление может нанести «самый большой удар» из тех, что были в нынешнем сезоне.

Телекомпания подчеркивает, что минимум в 12 штатах ураган принесет за собой снег, лед и мороз, порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. В регионах с более теплым климатом ожидается риск возникновения грозовых бурь и ливней, подчеркивается в публикации.

В начале декабря землетрясение магнитудой семь зафиксировали в американском штате Калифорния.

эпицентр сейсмособытия располагался в 56 км к юго-западу от города Фортуна с населением 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) уточнили, что магнитуда землетрясения достигала 7,3. Ведомство объявило предупреждение о цунами на побережье Калифорнии и Орегона.

Ранее ученые назвали смартфоны виновниками разрушительных ураганов в США.