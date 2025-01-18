Названы самые вредные сочетания продуктов, которые россияне едят каждый день

Многие из нас привыкли к определенным сочетаниям продуктов, которые кажутся нам совершенно безобидными и даже традиционными. Однако не всегда одновременное употребление некоторых продуктов приносит пользу нашему организму, рассказал «Газете.Ru» руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф Григорий Мосин.

«Например, картофель и мясо — классическое сочетание, которое часто встречается в рационе россиян. Однако картофель содержит много крахмала, который медленно усваивается организмом, а мясо, в свою очередь, богато белком, требующим кислой среды для переваривания. Когда крахмал и белок попадают в желудок одновременно, это создает дисбаланс в процессе пищеварения, что может привести к тяжести в желудке, вздутию живота и другим неприятным симптомам. Чтобы облегчить усвоение картофеля и мяса, добавьте в блюдо свежие или тушеные овощи — они содержат клетчатку, которая помогает нормализовать пищеварительные процессы и ускорить метаболизм. Например, брокколи, цветная капуста или шпинат прекрасно дополнят ваше блюдо и сделают его менее тяжелым для желудка», — объяснил он.

Молоко и банан — популярное сочетание, которое часто используют в смузи и десертах. Бананы содержат много сахара, а молоко — белки и жиры. Совместное употребление этих продуктов может негативно сказываться на работе желудочно-кишечного тракта и вызвать дискомфорт в животе. Для улучшения пищеварения попробуйте добавлять в смузи семена чиа или льна. Эти суперфуды богаты омега-3 жирными кислотами и клетчаткой, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови и облегчает переваривание белков и сахаров. Также можно заменить коровье молоко на растительное, например, миндальное или овсяное, что снизит нагрузку на желудок.

«Макароны с сыром — любимое блюдо многих. Однако эта комбинация содержит большое количество углеводов и жиров, что может привести к быстрому набору веса и проблемам с уровнем сахара в крови. Кроме того, избыток сыра может перегружать поджелудочную железу, вызывая проблемы с пищеварением. Чтобы уменьшить негативные последствия, выбирайте макароны из цельнозерновой муки, которые богаты клетчаткой и медленными углеводами. Вместо обычного сыра используйте нежирные сорта или добавьте небольшое количество творога или рикотты. Также добавьте в блюдо зелень, помидоры или болгарский перец, чтобы увеличить содержание витаминов и антиоксидантов», — отметил эксперт.

Хлеб с колбасой едят практически в каждом доме. Оба продукта содержат много соли и консерванты, а также могут включать искусственные добавки, что может негативно влиять на артериальное давление, работу почек и общее состояние здоровья. Белый хлеб стоит заменить на цельнозерновой или ржаной, колбасу можно заменить на отварное куриное филе или индейку. Добавление свежих овощей, таких как огурцы, помидоры или листья салата, сделает бутерброд более полезным.

«Газированные напитки и жирная пища — типичный вариант быстрого питания. Однако сочетание газированных напитков и жирной пищи может привести к серьезным проблемам с пищеварением. Углекислый газ в напитках увеличивает кислотность желудка, что в сочетании с жирной пищей вызывает изжогу, тяжесть и другие неприятные симптомы. Вместо газировки выберите натуральные соки без добавления сахара или простую воду. Если хочется чего-то освежающего, попробуйте лимонады домашнего приготовления с мятой и лимоном. Жирную пищу лучше сочетать с овощами и зеленью, чтобы стимулировать выработку ферментов и облегчить переваривание», — подчеркнул Мосин.

Одновременное употребление алкоголя и кофеина тоже чревато негативными последствиями для здоровья. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, тогда как алкоголь оказывает противоположное действие. Такое противоречие может привести к повышенной нагрузке на сердце, повышению артериального давления и другим негативным последствиям. Если вы планируете выпить алкоголь, сделайте перерыв между ним и кофеином хотя бы в несколько часов. Это даст вашему организму время восстановиться и снизит риск негативных последствий, резюмировал он.

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