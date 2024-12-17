Полиция Казахстана задержала двоих россиян, находящихся в розыске

Полиция Казахстана задержала в Астане двоих граждан России, разыскиваемых за разбой, убийства и незаконный оборот взрывчатых веществ. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Казахстана.

По информации ведомства, первый задержанный — 47-летний выходец из Ингушетии, который находился в розыске с июля 2023 года по подозрению в установке взрывчатых веществ. Известно, что мужчина покинул территорию России до вступления приговора суда в законную силу и более полутора лет находился в бегах.

Второй задержанный — 67-летний гражданин РФ, который разыскивался за разбой, убийство, насильственные действия сексуального характера и оставление в опасности. По данным МВД Казахстана, все преступления мужчина совершил «в 1984 году на территории соседнего государства» и был объявлен в международный розыск.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанных в Россию.

17 декабря сообщалось, что сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Нижегородской области задержали жителя региона, который предложил представителям украинских спецслужб устроить взрыв на одном из местных предприятий. По информации следствия, гражданин принял соответствующее решение из идеологических побуждений.

Ранее россиянина осудили на 11 лет по делу о подготовке диверсии и осквернении памятника.