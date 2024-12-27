В Испании задержали блогера за обучающие ролики по изготовлению бомб

Полиция Испании задержала популярного блогера с миллионом подписчиков по делу о незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщили на официальном сайте министерства внутренних дел страны.

«Гражданская гвардия в рамках так называемой операции «Спутник» приступила в Кастро-Урдиалес (Кантабрия) с целью демонтажа подпольного цеха по незаконному изготовлению взрывчатых и зажигательных смесей», — говорится в сообщении.

По данным МВД, блогер записывал обучающие видео на YouTube-канале и показывал последствия взрывов. В ходе расследования выяснилось, что личный блог задержанного насчитывает порядка 60 подобных видео. В одним из них мужчина взорвал машину с помощью смеси «термит», что создало высокий риск возгорания лесной зоны. Сотрудники правопорядка изъяли у него более 20 килограммов химических веществ.

До этого суд в Казахстане арестовал на 10 суток местного блогера Азамата Сарсенбаева, снимавшего место крушения самолета в аэропорту Актау. Силовики утверждали, что действия Сарсенбаева мешали работе спасателей. Кроме того, мужчина якобы отказывался прекращать съемку с беспилотника.

Ранее украинского треш-блогера признали нежелательным лицом в России.