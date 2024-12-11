Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предлагают ввести госрегулирование наценок на некоторые товары

Минсельхоз поддержал введение госрегулирования наценок на социальные товары

close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Минсельхоз поддержал предложение депутатов фракции «Справедливая Россия» о поправках в закон о торговле. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, который уже внесли в Государственную думу.

Парламентарии предложили позволить властям регионов ограничивать наценки оптовой и розничной торговли 5% и 15% соответственно. Инициатива касается только социально значимых товарах. Речь идет о свыше 20 наименований, включая говядину, мясо птицы, масло, хлеб и другие товары. По мнению депутатов, такой подход позволит предотвратить ситуации, при которых торговые сети завышают цены на товары, а также поддержать граждан.

Несмотря на поддержку законопроекта, в Минсельхозе заявили, что такой подход необходимо использовать в исключительных случаях. К примеру, когда цены на социально значимые товары растут в регионе в течение 60 дней на 10 и более процентов, в этом случае правительство может и должен ограничить наценки на 5% и 15% максимум на 90 дней, уточнили в ведомстве.

По информации издания, министерство промышленности и торговли подвергло критике инициативу депутатов, подготовив отрицательный проект отзыва правительства. Там отметили, что закон о торговле уже предусматривает госрегулирование, то есть фиксирование цен.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами