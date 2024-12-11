В России предлагают ввести госрегулирование наценок на некоторые товары

Минсельхоз поддержал предложение депутатов фракции «Справедливая Россия» о поправках в закон о торговле. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, который уже внесли в Государственную думу.

Парламентарии предложили позволить властям регионов ограничивать наценки оптовой и розничной торговли 5% и 15% соответственно. Инициатива касается только социально значимых товарах. Речь идет о свыше 20 наименований, включая говядину, мясо птицы, масло, хлеб и другие товары. По мнению депутатов, такой подход позволит предотвратить ситуации, при которых торговые сети завышают цены на товары, а также поддержать граждан.

Несмотря на поддержку законопроекта, в Минсельхозе заявили, что такой подход необходимо использовать в исключительных случаях. К примеру, когда цены на социально значимые товары растут в регионе в течение 60 дней на 10 и более процентов, в этом случае правительство может и должен ограничить наценки на 5% и 15% максимум на 90 дней, уточнили в ведомстве.

По информации издания, министерство промышленности и торговли подвергло критике инициативу депутатов, подготовив отрицательный проект отзыва правительства. Там отметили, что закон о торговле уже предусматривает госрегулирование, то есть фиксирование цен.

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