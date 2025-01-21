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Умер экс-собкор «России сегодня» в Польше и Чехии Свиридов

Бывший собкор «России сегодня» в Польше и Чехии Свиридов умер в 59 лет
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Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation/X/Global Look Press

Журналист медиагруппы «Россия сегодня» Леонид Свиридов, который работал собственным корреспондентом «РИА Новости» в Чехии, Словакии и Польше, скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщило агентство.

В сообщении добавили, что причины его смерти в настоящее время устанавливаются медицинскими работниками.

Свиридов начал свою работу в Польше с 2003 года, однако в 2015 году польские власти аннулировали его разрешение на долгосрочное проживание в ЕС. По информации агентства, это произошло на фоне активной журналистской деятельности Леонида.

Процедура, инициированная агентством внутренней безопасности Польши, началась в 2014 году. Польские СМИ сообщали, что 48-летнего россиянина подозревали в шпионаже. В тот период журналист обращался в Управление по делам иностранцев с просьбой предоставить тайное решение АВБ, которое послужило основанием для возбуждения дела, но ему было отказано.

Свиридов начал свою журналистскую карьеру в 1992 году в ВГТРК, где работал собственным корреспондентом в Белоруссии и возглавлял представительство в Праге, охватывающее страны Центральной и Восточной Европы.

В медиагруппе «Россия сегодня» он продолжал освещать польскую тематику в качестве обозревателя агентства Sputnik. В медиагруппе отметили, что Свиридов был высококвалифицированным профессионалом, подготовившим много привлекательных материалов и эксклюзивных интервью с лидерами стран Восточной Европы, отличаясь при этом глубоким знанием истории региона.

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