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Умер оскароносный режиссер Бертран Блие

Умер французский режиссер Бертран Блие
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FilmStills/Global Look Press

Умер оскароносный французский режиссер Бертран Блие. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на сына режиссера — Леонара Блие.

Кинематографисту было 85 лет. Среди его самых известных работ — картина «Вальсирующие», с которой началась карьера Жерара Депардье, и фильм «Приготовьте носовые платки», получивший «Оскар» в 1979 году.

Сообщается, что Блие умер 21 января у себя дома в Париже в окружении жены и детей.

«Я с большой печалью узнала о смерти Бертрана Блие. Он был гениальным автором диалогов в традициях Превера и Одиара», — говорит министр культуры Франции Рашида Дати.

Она назвала режиссера, известного своим черным и грубым юмором, выдающимся нонконформистом, безумным любителем свободы творчества.

Ранее режиссера фильмов «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат», сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча не стало в возрасте 78 лет.

Ранее умер музыкант группы Whitesnake Джон Сайкс.

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