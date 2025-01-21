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Люди повисли вниз головой из-за сломавшегося аттракциона в московском парке развлечений

В Москве люди 15 минут провисели вниз головой из-за сломавшегося аттракциона

В Москве посетители парка развлечений 15 минут провисели вниз головой из-за сломавшегося аттракциона. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в парке развлечений «Остров мечты», который расположен на проспекте Андропова. Один из аттракционов сломался, когда в нем находились люди, и застыл в одном положении.

В результате решившие прокатиться посетители около 15 минут провисели вниз головой. Информации о причинах поломки и пострадавших не поступало, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого на Кубани задержали работника парка, по вине которого дети выпали с аттракциона. Оператор аттракциона не полностью закрыл щеколду, в результате юные пассажиры не удержались в креслах и слетели с качелей.

Ранее 13 человек пострадали из-за обрушения 55-метровой карусели на ярмарке.

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