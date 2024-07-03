На Кубани задержали работника парка, по вине которого дети выпали с аттракциона

В Ейске нашли виновного в травмах, которые получили дети, катаясь на аттракционе в местном парке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, оператор аттракциона не полностью закрыл щеколду, в результате юные пассажиры не удержались в креслах и слетели с качелей. В итоге 55-летнему работнику парка имени Поддубного предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Мужчине грозит до двух лет колонии, сейчас он ожидает суда.

5 мая детский аттракцион «Лавица» сломался прямо во время сеанса. В этот момент на нем находились несколько детей, трое из которых получили травмы. Одного из пострадавших госпитализировали с переломом ребер, у двух девочек, в свою очередь, диагностировали ушибы и ссадины.

Позже сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В официальном заявлении ведомства говорилось, что травмы получили дети 2011 и 2012 годов рождения.

Ранее в Крыму подросток попал в реанимацию после удара током на аттракционе.