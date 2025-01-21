Россиянин, ставший инвалидом после нападения быка, получил полмиллиона рублей

Пострадавший при нападении быка житель Подмосковья получил 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

В августе 2021 года на племенном заводе в Луховицах с 40-летним работником по уходу за животными произошел несчастный случай. Сначала он заметил, что несколько быков весом 300-700 кг отцепились от привязи и гуляют сами по себе, предупредил об этом бригадира, но та заявила, что оперативно решить проблему не получится из-за нехватки персонала.

Вскоре после этого один из быков повалил мужчину в стог сена и нанес ему серьезные травмы рогами. Жизнь пострадавшему, как пишет mk.ru, спасла его коллега, мать двоих детей, ударившая животное металлической трубой по спине.

Раненый провел несколько месяцев в больнице, получил третью группу инвалидности и утратил 60% профессиональной трудоспособности. Руководство завода пыталось обвинить экс-работника в нарушении техники безопасности, но суд обязал ФГБНУ «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» выплатить пострадавшему компенсацию. Известно, что полученные средства мужчина использовал для восстановления здоровья.

Ранее суд обязал ресторан заплатить $2,8 млн клиентке, получившей ожоги из-за горячего соуса.