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В США построили самый большой в мире ледяной лабиринт

UPI: построенный в США ледяной лабиринт площадью 5500 кв. м. попал в Книгу рекордов Гиннесса
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the_minnesota_gal/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США построили самый большой в мире ледяной лабиринт, пишет UPI.

В Миннесоте был установлен новый мировой рекорд — ледяной лабиринт площадью 5500 квадратных метров. Он был официально сертифицирован Книгой рекордов Гиннесса как самый большой ледяной лабиринт в мире. Высота стен этого сооружения достигает 2,5 метра, кроме того, посетителей ждет внутри огромное количество тупиков и поворотов.

Работы по строительству лабиринта начались на футбольном поле 1 декабря 2024 года, а закончились спустя месяц. Для защиты газона по всему периметру были уложены гравий и фанера. На возведение конструкции потребовалось 3452 блока льда, каждый из которых весит около 200 килограммов.

Лабиринт простоит до 16 февраля, если позволит погода, предоставляя жителям и туристам уникальную возможность насладиться удивительным ледяным искусством.

Ранее турчанка установила мировой рекорд по количеству раздавленных бедрами арбузов.

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