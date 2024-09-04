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На Урале врачи спасли любительницу капусты, у которой в желудке вырос «фруктовый» камень

В Екатеринбурге врачи спасли любительницу капусты с камнем в желудке

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Freepik

В Екатеринбурге у женщины, любившей полакомиться капустой, из желудка достали «фруктовый» камень. Об этом сообщает «Доктор Питер».

По информации издания, 72-летняя любительница свежей капусты несколько месяцев страдала из-за постоянной тошноты и испытывала трудности с глотанием. Во время планового осмотра врачи обнаружили у нее в желудке фитобезоар — это конкремент, который образуется из-за употребления в пищу кожуры и косточек ягод и фруктов.

На следующий день после обнаружения опасного образования пациентке провели эндоскопическую операцию и извлекли из ее желудка фитобезоар. После этого пенсионерка сразу же почувствовала себя лучше. Отмечается, что свежая капуста плохо переваривается у пожилых людей.

Ранее в Нижнем Новгороде врачи спасли мужчину с огромным камнем в кишечнике.

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