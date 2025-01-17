Полицейский из Флориды врезался в припаркованную машину, отвлекшись на порно

Complex: полицейский в США врезался в другую машину, отвлекшись на порно, и уволился

Полицейский из Флориды подал в отставку после того, как врезался в припаркованную машину, потому что отвлекся на просмотр порно, пишет Complex.

Внутреннее расследование показало, что заместитель шерифа Тристан Макамбер, находясь за рулем патрульного автомобиля, въехал в гражданское авто, стоявшее на парковке. В отчете говорится, что офицер изначально заявлял, что тормоза в транспортном средстве «заблокировались», поэтому он не смог остановиться.

Однако записи с камеры наблюдения показали, что мужчина смотрел в свой телефон прямо перед столкновением. После этого Макамбер сделал еще одно заявление, сообщив, что проверял текстовые сообщения, но позже все-таки признался, что отвлекся на порно.

Кроме того, Тристан не был пристегнут ремнем безопасности и был признан нарушившим правила использования телефона на работе.

Ранее полиция в США стала арестовывать невиновных людей из-за искусственного интеллекта.