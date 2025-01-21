Более чем у половины россиян есть пожилые родственники, ставшие жертвами мошенников

Интернет становится неотъемлемой частью жизни старшего поколения. Сегодня им пользуются около 70% пожилых людей: почти четверть (22%) сидит в соцсетях, а 17% общаются с близкими в мессенджерах. Это показало исследование ИТ-компании «Киберпротект» и деловой социальной сети TenChat, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более половины россиян (62%) признались, что их пожилые родственники как минимум один раз сталкивались с кибермошенниками. Чаще всего злоумышленники пытались взломать аккаунт — эта угроза затронула почти треть респондентов и их близких (28%). Кроме того, многие пользователи Сети получали фейковые сообщения о победе в лотереях и конкурсах (21%), а также предложения о нелегальном заработке в интернете (17%).

Другой важной проблемой для пожилых людей является потеря и компрометация данных. Так, почти у всех россиян (95%) есть родственники, которые по той или иной причине теряли важную информацию. В большинстве случаев (58%) речь идет об утрате паролей от аккаунтов и учетных записей. Однако не обходится и без более серьезных инцидентов, таких как передача злоумышленникам данных платежных карт (7%) или кража средств с банковских счетов (16%).

Низкий уровень цифровой грамотности у старшего поколения существенно повышает их уязвимость перед киберугрозами: пожилым людям трудно отличить подлинную информацию от фейковой и избежать уловок мошенников. В связи с этим встает вопрос о способах защиты пожилых людей в интернете. Почти треть респондентов (29%) считают наиболее эффективными мерами безопасности создание надежных паролей и подключение двухфакторной аутентификации, а больше четверти (26%) — информирование родственников о разных видах мошенничества.

Атаки интернет-злоумышленников не единственная причина потери данных. Согласно исследованию, более 60% инцидентов связаны со случайными действиями, которые приводят к удалению или потере данных, и сбоями в работе устройств или программного обеспечения. Знание простых правил безопасного поведения в Сети и грамотно настроенное резервное копирование помогли бы избежать этого.

Выяснилось, что каждый пятый россиянин (21%) обучает своих бабушек и дедушек безопасному поведению в сети с помощью видеоуроков, еще 13% записывают своих пожилых родственников на курсы цифровой грамотности, а 10% отправляют им текстовые образовательные материалы. Также 6% опрошенных считают, что для того, чтобы уберечь своих близких от интернет-мошенников, необходимо настроить ограничения по снятию наличных и сумме перевода. При этом более половины респондентов (51%) в принципе не учат своих пожилых родственников основам кибербезопасности.

Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект»:

«Несмотря на то, что на долю пенсионеров приходится всего 15% пострадавших от действий кибермошенников, эта наиболее уязвимая часть общества нуждается в особенной помощи и поддержке. В данном случае нет ничего лучше, чем обучение и напоминания о правилах кибергигиены. Стоит регулярно помогать своим пожилым родственникам в работе с компьютерами и гаджетами: следить за обновлениями, антивирусным ПО, настраивать регулярное резервное копирование важной информации. Это возможность проявить заботу и уберечь родных от несчастья. Также нельзя не отметить, что есть люди, которые ни разу не сталкивались с интернет-мошенничеством. Не стоит думать, что такие ситуации никогда не произойдут, — важно быть готовыми к ним».

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