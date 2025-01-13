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Россиянка попросила приятелей проучить незнакомца, которого сама не смогла ограбить

В Канске женщина попыталась ограбить мужчину, не проявившего к ней уважения
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Depositphotos

Жительница Канска получила срок за то, что попыталась ограбить мужчину, не проявившего к ней «джентльменского уважения». Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В день инцидента 53-летняя ранее судимая горожанка выпила и подошла к незнакомцу, сидевшему на скамейке у автобусной остановки. Женщина попросила его добровольно отдать ей телефон или денежные средства. Мужчина тоже был пьян, но не позволил воспользоваться своим положением и отказался. Тогда злоумышленница схватила висевшую на плече потерпевшего сумку, тем не менее ему удалось освободиться от ее хватки и уйти.

Вскоре женщина встретила двух приятелей и сообщила им, что неизвестный якобы забрал у нее деньги, полученные в качестве милостыни у церкви, и направился в сторону многоэтажек, отказавшись их вернуть. Знакомые россиянки догнали его и избили сначала палкой, а потом ногами. В это время женщина сняла с жертвы сумку, но прохожие спугнули нападавших. На следующий день они были задержаны. Подозреваемая заявила, что решила проучить мужчину, который, по ее мнению, не проявил к ней «джентльменского уважения».

За попытку ограбления женщину приговорили к полутора годам лишения свободы, а ее «защитника», причинившего здоровью потерпевшего вред средней тяжести, – к трем годам колонии.

Ранее в Уфе женщина ограбила прохожего, которому стало плохо на улице.

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