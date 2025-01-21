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Американец разнес чебуречную в Москве, доказывая, что Байден лучше Трампа

В Москве американец разнес чебуречную, доказывая, что Байден лучше Трампа
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Global Look Press

В Москве американец разгромил «Чебуречную СССР», доказывая, что экс-президент США Джо Байден лучше вступившего в эту должность Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, 44-летний гражданин США отдыхал в московской чебуречной на улице Сретенке со своей знакомой россиянкой во время инаугурации Трампа. Между посетителями возник спор, и американец стал доказывать, что лучше бы главой Белого дома оставался Байден вместо Трампа.

Американец со знакомой, предварительно употребив алкоголь, стали громко кричать и раскидывать вещи, рассказал собеседник агентства. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов доставили дебоширов в отдел полиции.

По факту произошедшего проводится проверка. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент уточняются.

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