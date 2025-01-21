Экс-замглавы управления СК обвинили в крупном хищении

Бывший заместитель начальника управления по расследованию организованной преступности и преступлений прошлого ГСУ СК России Александр Избенко обвиняется в хищении свыше 185 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС из зала Басманного суда в Москве.

Во время заседания гособвинитель отметила, что Избенко инкриминируется 16 эпизодов преступлений по статье 160 УК РФ, касающейся присвоения или растраты, в результате чего он похитил указанную сумму. Также было озвучено, что государство подало гражданский иск к бывшему следователю на сумму 19 миллионов рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб.

Согласно обвинительному заключению, Избенко организовал обыски по различным уголовным делам в Сестрорецке, Выборге и на Оружейном переулке в центре Москвы. В ходе этих следственных действий он и его подчинённые изъяли девять дорогих часов, валюту и другие ценные вещи, которые он присвоил себе.

При этом Избенко частично признал свою вину, добавив, что выскажет более подробную информацию в ходе допроса.

Кроме того, гособвинитель сообщил, что Избенко занимался расследованием обстоятельств крушения самолета Ту-134, который следовал по маршруту Москва — Петрозаводск. На месте происшествия были найдены денежные средства, владельца которых установить не удалось. Избенко присвоил часть этих средств, а именно 35 тысяч рублей, считает сторона обвинения.

29 ноября сообщалось, что помещения в здании центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве впервые признаны местом преступления. В них, как полагает следствие, Александр Избенко совершал хищения вещдоков по различным делам.

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