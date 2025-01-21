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Россияне стали проводить больше времени с родными

Rambler&Co: 31% россиян регулярно проводят время со своей семьей
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Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Каждый пятый россиянин (20%) проводил с близкими больше времени в Год семьи, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co.

В ходе опроса выяснилось, что 31% респондентов всегда уделяли семье много времени, у 34% в 2024 году ничего не изменилось, а 15% заявили об ухудшении отношений с членами семьи.

Также опрос показал, что 59% россиян регулярно видятся с членами своих семей, 19% чаще общаются с семьей онлайн, для 14% предпочитают личные встречи, 7% иногда созваниваются, а 1% ограничиваются переписками в мессенджерах.

Говоря о значении слова «семья», 45% респондентов заявили, что это супруги и дети, для еще 45% — родственники по обеим линиям, а 10% считают семьей исключительно родителей и родных по своей линии.

Также 53% опрошенных заявили, что в начале 2025 года их отношения в семье являются гармоничными, 20% заявили о редких разногласиях, 11% назвали их прохладными, 6% заявили о частых ссорах, а 10% живут без семьи.

Что касается финансов, 40% респондентов считают, что к рождению детей надо материально подготовиться, 35% рассказали об отсутствии строгих расчетов, 12% заявили о готовности завести детей сразу после свадьбы, 8% — после нескольких лет совместной жизни, а для 5% самое важное — уверенность в партнере.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 1 по 13 января 2025 года. Всего в нем приняли участие 296 336 интернет-пользователей.

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