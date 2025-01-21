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Названа главная ошибка при приеме витаминов

Врач Бурнацкая: витамины следует принимать только по назначению врача
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Пытаясь укрепить здоровье зимой, многие начинают бесконтрольно принимать витаминные комплексы, однако это чревато серьезными проблемами со здоровьем. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Переизбыток витаминов чреват нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, нервной системы, может привести к аллергическим реакциям, анемии, тошноте и даже усугубить здоровье», — сказала специалист.

Она добавила, что без предварительного анализа и учета индивидуальных потребностей организма человек не может правильно подобрать дозировку. Любые витамины должны быть назначены на основе клинической картины.

Нутрициолог, специалист по функциональному питанию Юлия Мальцева до этого говорила, что зимой из-за недостатка солнечного света часто возникает дефицит витамина D, что может привести к снижению энергии и ослаблению иммунитета. Витамин C, по ее словам, — еще один важный нутриент, который помогает организму бороться с инфекциями и осуществлять другие важные физиологические процессы. Помимо этого, витамин С является естественным антиоксидантом и способствует уменьшению воспалительных процессов.

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