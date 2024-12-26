Россиянам объяснили, как правильно принимать омега-3

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ω-ПНЖК) — класс активных жизненно необходимых веществ. Они отвечают за то, насколько благополучно работает система иммунитета, сердце, сосуды, насколько структурно и функционально «здоровы» суставы и костная система. Об их пользе и правильном применении «Газете.Ru» рассказала Ирина Попкова, нутрициолог, медицинский редактор, эксперт компании Biogena.

«Омега-3 — это незаменимые жирные кислоты, которые наш организм не может вырабатывать самостоятельно. Они играют ключевую роль в поддержании здоровья.

Они способствуют снижению уровня плохого холестерина, улучшают кровообращение и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также поддерживают когнитивные функции, улучшают память и концентрацию внимания, а также помогают снизить риск развития депрессии. Омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, уменьшают боль и скованность при артрите. Помимо этого, способствуют увлажнению кожи, улучшению ее эластичности, поддерживают красоту волос, а также помогают улучшать выработку слезной жидкости. Это особенно важно для тех, кто страдает синдромом сухого глаза или проводит много времени за компьютером», — объяснила она.

Чтобы понять, что в организме недостаточно омега-3, стоит обратить внимание на несколько признаков.

«Это сухость, шелушение кожи, склонность к повышенному раздражению кожи, зуд, в том числе и особенно на фоне стресса. Может быть повышенная восприимчивость к инфекциям, вирусным и/или бактериальным («частые простуды»), а также снижение когнитивной функции, то есть способности концентрировать внимание, запоминать информацию», — подчеркнула специалист.

Получить необходимые жирные кислоты можно из различных продуктов и добавок.

«Лосось, скумбрия, сельдь, тунец и сардины содержат максимальное количество омега-3. Морепродукты: креветки, мидии и устрицы. Растительные источники: семена льна, чиа, грецкие орехи и рапсовое масло. Специально обогащенные продукты: например, яйца и молочные продукты с добавлением омега-3. Нутрицевтики: биодобавки с высокой концентрацией омега-3. Они удобны для восполнения дефицита, особенно если в рационе не так много рыбы», — сказала эксперт.

По ее словам, омега-3 лучше усваиваются, если их принимать вместе с пищей, богатой жирами и антиоксидантами. Так польза от их приема будет наиболее полной.

Рекомендованная дозировка, длительность курса приема зависят от возраста, состояния здоровья и уровня физической активности. Перед применением важно проконсультироваться со специалистом, резюмировала Попкова.

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