Россиянам напомнили, какие витамины необходимы зимой

Зима — сложное испытание для организма человека. Минусовые температуры и сокращение светового дня замедляют обмен веществ. Ограниченный выбор свежих овощей и фруктов в зимний период, а также снижение их питательной ценности из-за длительного хранения приводят к недостатку витаминов и других важных нутриентов, рассказала «Газете.Ru» Юлия Мальцева, нутрициолог, специалист по функциональному питанию, эксперт бренда Spice Active.

Это, в свою очередь, может спровоцировать дефициты, ослабляющие иммунитет. К этому добавляется стресс, негативно влияющий как на нервную, так и на иммунную систему, которая и без того вынуждена противостоять усиленной атаке вирусов и простудных заболеваний в холодное время года.

«Для поддержания здоровья в зимний период важен комплексный подход. Полноценный сон, регулярные физические нагрузки и эффективные методы управления стрессом — все это играет значительную роль. Не менее важно и сбалансированное питание, обеспечивающее организм необходимыми витаминами и минералами. Однако даже при самом тщательном подборе продуктов полностью удовлетворить потребности организма в зимнее время сложно. Поэтому для дополнительной поддержки иммунитета и защиты от сезонных заболеваний целесообразен прием витаминов и микроэлементов», — отметила она.

Выбор биологически активных добавок (БАД) в качестве дополнительного источника витаминов и минералов требует внимательного подхода. Необходимо отдавать предпочтение тем нутриентам, которые способствуют активации иммунитета и мобилизации защитных сил организма.

«Например, зимой из-за недостатка солнечного света часто возникает дефицит витамина D. Что может привести к снижению энергии и ослаблению иммунитета, повышая риск простуд и гриппа. Витамин C — еще один важный нутриент, который помогает организму бороться с инфекциями и осуществлять другие важные физиологические процессы. Помимо этого, витамин С является естественным антиоксидантом и способствует уменьшению воспалительных процессов. Витамины С и D — не единственные помощники в поддержании иммунитета. Роль других нутриентов также важна. Например, селен обладает иммуностимулирующим свойством, а цинк необходим для производства антител, которые также защищают организм», — сказала эксперт.

Однако иммунитет зависит от работы всего организма — нервной, эндокринной, пищеварительной и других систем. Поэтому, чтобы поддержать организм и восполнить возможные дефициты витаминов и минералов, важно использовать мультикомплексы.

«При выборе комплексов необходимо обращать внимание не только наличие определенных компонентов, но и на форму, а также дозировку активных веществ. Для улучшения усвоения витаминов и минералов лучше всего подбирать добавки с природными усилителями — биобустерами — в качестве которых выступают экстракты таких растений, как черный перец (пиперин), имбирь, куркумин, шафран, чеснок и др. Дополнительные растительные компоненты помогают проводить активные вещества через физиологические барьеры организма, сокращая потери на всем пути транспортировки, и улучшают их всасывание, что позволяет не прибегать к большим дозировкам при приеме нутриентов», — отметила она.

Кроме того, при выборе БАД важным показателем является наличие международных сертификатов GMP и ISO: именно они указывают на безопасность и качество продукции. Также следует обращать внимание на отсутствие лактозы, глютена, сахара, диоксида титана и других компонентов, способных вызывать нежелательные реакции.

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