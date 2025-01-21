В 2025 году Украина рассчитывает получить от ЕС более €30 млрд

В 2025 году Украина хочет привлечь €30,6 млрд бюджетной поддержки от Европейского союза. Об этом говорится в заявлении минфина по итогам Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС с участием главы ведомства Украины Сергея Марченко, передает ТАСС.

Так, передача €18,1 млрд предусмотрена в качестве части инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) за счет доходов от замороженных активов РФ, €12,5 млрд — финансовой помощи в рамках инструмента Ukraine Facility.

Отмечается, что Евросоюз является крупнейшим донором прямой бюджетной помощи Украине с февраля 2022 года — €45 млрд было передано Киеву.

По данным Bloomberg, в 2025 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) собирается инвестировать в экономику Украины €1,5 млрд. Отмечается, что в 2024 году ЕБРР выдал Украине кредиты в размере €2,4 млрд.

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