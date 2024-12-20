Россиянин надругался над дочкой знакомой в аквапарке

В Петербурге задержали мужчину, который развратил в аквапарке дочь коллеги

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали серийного педофила — им удалось раскрыть преступление против половой неприкосновенности ребенка, которое подозреваемый совершил 10 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как пояснили оперативники, 50-летний петербуржец недавно освободился из колонии за совершение аналогичных деяний. В ходе проведения следственных мероприятий полицейские установили, что в 2014 году мужчина приставал в аквапарке к девочке 2007 года рождения. На тот момент ребенку было семь лет.

«В 2014 году в аквапарке приставал к девочке. Познакомились через ее маму, мы вместе работали в магазине», — говорит на камеру подозреваемый.

Мужчину задержали по месту проживания, в одном из домов по улице Маршала Захарова. В полиции уточнили, что на изъятых у петербуржца электронных устройствах обнаружили запрещенные фото с участием несовершеннолетних.

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