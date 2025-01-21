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В Чувашии педагог хватала ученицу-инвалида за руки и держала за горло

В Чувашии следователи проводят проверку после истязания школьницы-инвалида
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ТВЦ

В Чувашии педагог издевалась над девочкой-инвалидом. Об этом сообщает «Про город Чебоксары».

Инцидент произошел в коррекционной школе. По данным Telegram-канала, когда родители пришли забирать ее, девочка плакала. Учительница призналась, что ударила ученицу. Однако родители выяснили, что подобное происходило несколько раз.

Так, на кадрах с места заметно, как две женщины стоят около несовершеннолетней, которая находится за партой. Одна из них сначала заламывает руки школьнице, затем хватает за горло.

В какой-то момент девочка, предположительно, хочет уйти, но одна из работниц придвигает к ней парту сильнее, другая садится на стул напротив и, когда пострадавшая кладет руку на тетрадь, сжимает ее.

После произошедшего сотрудники прокуратуры региона организовали проверку.

«В настоящее время сотрудники прокуратуры уточняют подробные обстоятельства произошедшего», – поделились в ведомстве.

На ситуацию также обратили внимание в Следственном комитете, которые проводят свою проверку. При наличии оснований виновных привлекут к ответственности.

Ранее в Казани задержали психолога, которого клиентки обвинили в домогательствах.

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