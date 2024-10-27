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Ученые назвали оптимальную длительность объятий

The Guardian: объятия должны длиться не менее пяти секунд

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Ученые из Великобритании и США изучили воздействие различных типов объятий на эмоциональное и физическое состояние человека. Они выяснили, сколько, в среднем, должно продолжаться объятие для достижения положительного эффекта, сообщает газета The Guardian.

По словам экспертов, объятия приносят массу физических и психологических преимуществ.

Когда люди обнимаются, происходит активация высокоспециализированной нервной системы в коже. Она реагирует на специфическую стимуляцию, вызванную легким поглаживанием со скоростью около трех сантиметров в секунду. Это активирует эндорфиновые контуры в мозге, что помогает нам чувствовать себя спокойно и расслабленно, отметил эволюционный психолог из Оксфордского университета, профессор Робин Данбар.

Хотя выброс эндорфинов помогает строить и поддерживать близкие отношения, польза объятий распространяется и на другие сферы здоровья и благополучия.

Как показало исследование американских ученых из Университета Карнеги-Меллон, регулярные объятия в течение 14 дней помогают снизить риск заболевания ОРВИ и тяжесть инфекции, если болезнь все-таки началась.

Другая научная работа обнаружила, что у женщин, которые обнимали своего партнера перед стрессовой ситуацией, организм легче переносил стресс по сравнению с отсутствием объятий.

Исследователи отметили, что для достижения максимума пользы от объятий, они должны длиться не менее пяти секунд.

Кроме того, даже в одиночестве человек может снизить уровень гормона стресса кортизола, скрестив руки в области сердца и обняв себя за плечи.

Ранее ученые высказали предположения, откуда у людей могла возникнуть традиция поцелуев.

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