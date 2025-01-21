Два дня блуждавшего по вентиляции кота Пушка спасли, выломав стену

В Арзамасе выломали стену, чтобы спасли попавшего в вентиляцию кота Пушка

В Арзамасе Нижегородской области история с попавшим в вентиляцию котом по кличке Пушок закончилась спасением животного. Об этом сообщает Telegram-канал «Арзамас 1578».

Как рассказала хозяйка питомца, проживающая в 11-м микрорайоне города, 18 января кот пробрался через чердак дома в вентиляционную шахту дома. Самостоятельно кот вернуться не смог. В операции по его спасению участвовали спасатели, сотрудники управляющей компании, а также соседка, которая согласилась пожертвовать целостностью стены ради животного.

«От всей души хотим выразить огромную благодарность мэру нашего города Щелокову Александру и Логинову Олегу за организацию спасения нашего кота! А также хотим поблагодарить всех, кто принимал в этом участие. Отдельная благодарность жильцам дома 18 и хозяйке квартиры Минаковой Татьяне», — написала на своей странице в соцсети хозяйка Пушка.

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