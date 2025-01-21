Со дна Байкала убрали статую рыцаря

Размещенный на дне Байкала арт-объект «Рыцарь Байкала» убрали из озера. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Новость об установке скульптуры в 40 метрах от берега, у поселка Листвянка, привлекла внимание общественности и вызвала споры в сети. Местные жители обратили внимание на нее после публикации информации местным дайвером Марком Кисуриным в личном Telegram-канале. Иркутяне возмутились размещением двухметровой скульптуры, которая, по их мнению, могла негативно сказаться на экологической обстановке водоема. После этого объектом заинтересовалось надзорное ведомство.

12 января Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России сообщал, что этой зимой озеро Байкал, вероятно, не покроется льдом. По его данным, в северной и южной частях озера лед образовался только в некоторых местах, в бухтах и заливах ледовый покров еще неустойчивый. Такая ситуация сложилась из-за аномально теплой погоды.

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