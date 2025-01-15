Установленная на дне Байкала статуя вызвала скандал

Двухметровая статуя рыцаря, установленная на дне озера Байкал в 40 метрах от берега, вызвала скандал в социальных сетях и привлекла внимание надзорных органов. Об этом пишет издание «Подъем».

«У меня нет информации, кто это установил. Думаю, ни у кого нет. Все удивлены», — поделился фридайвер Марк Кисурин, который заметил статую во время очередной тренировки.

Мужчина обратил внимание на то, что на дне озера находятся затопленные автомобили, лодки и бытовой мусор. По мнению фридайвера, возмущаться на этом фоне статуей рыцаря — нелогично.

«Очень удивлен, что это вызвало такой резонанс, столько комментариев», — подчеркнул Кисурин.

Местные СМИ писали, что статую установил дайв-центр «Аква-ЭКО». В организации эту информацию опровергли.

12 января Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России сообщал, что этой зимой озеро Байкал, вероятно, не покроется льдом. По его данным, в северной и южной частях озера лед образовался только в некоторых местах, в бухтах и заливах ледовый покров еще неустойчивый. Такая ситуация сложилась из-за аномально теплой погоды.

Ранее стало известно, что делают власть и бизнес для развития туризма на Байкале.