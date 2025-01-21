Пожилую супружескую пару выгнали на улицу из-за конфликта с арендодателем

Во Франции супруги-пенсионеры живут в своей машине уже четыре месяца после того, как их выселили из социального жилья, сообщает BFMTV.

Несколько месяцев назад Пьер и Мартина Маранкур, которым скоро исполнится 70 лет, и их кошка вынуждены были переехать в автомобиль Renault Scenic. Перед этим они потеряли свою трехкомнатную квартиру в Кантелё, департамент Приморская Сена, из-за многолетнего конфликта со своим арендодателем.

В компании, предоставляющей социальное жилье, сообщили, что окончательное выселение — это крайняя, но необходимая мера, ведь пенсионеры в конце концов перестали платить арендную плату. Теперь они довольствуются небольшим салоном легковушки и продуктовыми раздачами.

«Это нелегко. У нас болят почки, болит все вокруг... Трудно спать, а иногда приходится заводить машину, чтобы она прогрелась», — пожаловалась Мартина.

Из-за недостатка в средствах супруги не могут найти временное жилье, а их кошка теперь вынуждена «спать сидя». Власти говорят, что в последние годы число выселений арендаторов «значительно возросло».

«У нас все больше и больше людей, претендующих на недорогое жилье, и все большее обнищание населения», — заключает Карим Белхадж, директор агентства жилищной информации.

Ранее в Пензе власти признали дом аварийным и предложили жильцам снести его за свой счет.