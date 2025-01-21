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В Москве пара попала в больницу с отравлением после спора о Трампе и Байдене

SHOT: в Москве гражданин США устроил погром в кафе в день инаугурации Трампа
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Москве гражданина США и россиянку госпитализировали после визита в чебуречную. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в день инаугурации президента США Дональда Трампа. 44-летний иностранец пригласил 31-летнюю знакомую из России в кафе.

В заведении между ними произошел конфликт, так как мужчина был уверен, что бывший президент США Джо Байден был лучше, чем Трамп, женщина придерживалась противоположного мнения.

Сначала иностранец кричал на спутницу, затем пара стала разбрасывать вещи вокруг. Сотрудники пытались успокоить посетителей, но сделать это не получилось.

«Вызвали в чебуречную полицию и скорую. Оказалось, что за столиком они еще и успели употребить наркотики», – сообщается в публикации.

Обоих гостей доставили в реанимацию, медики диагностировали у них отравление веществами.

Ранее в Петербурге мужчина изрезал собутыльника осколком зеркала во время ссоры.

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