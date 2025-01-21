Россиянам рассказали, как не набрать вес при низкой физической активности

Врач Джутова посоветовала при низкой физической активности есть пять раз в день

Чтобы не набрать вес при низкой физической активности, важно соблюдать умеренность и принимать пищу три-пять раз в день. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Она отметила, что человек, проводящий весь день сидя, сжигает около двух тысяч калорий. По ее словам, важно следить, чтобы суточное потребление не превышало эти значения.

Специалист также посоветовала ужинать не позднее, чем за два-четыре часа до сна.

«Помимо правильного питания, важно следить за количеством потребляемой жидкости. Чтобы пищеварительная система функционировала нормально, необходимо пить около 2 литров чистой воды в сутки», — призвала Джутова.

Она добавила, что важным фактором для поддержания нормального веса является качественный сон. Недосып приводит к тому, что организм начинает искать дополнительные источники энергии в пище, из-за чего возникает переедание.

Врач-диетолог Людмила Денисенко до этого говорила, что желающим прийти в форму после новогодних праздников не стоит совершать резких перемен, голодать и изнурять себя тренировками в спортзале.

По ее словам, прежде всего нужно заменить тяжелую еду на свежие и квашеные овощи, отварную куриную грудку или говядину. Помимо этого, врач советует провериться на наличие дефицита железа, витамина D, йода и омега-3 жирных кислот, который может быть причиной лишнего веса.

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