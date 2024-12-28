Диетолог рассказала, помогает ли отказ от еды после 18:00 похудеть

Отказ от еды после 18:00 действительно помогает в похудении, однако такой результат не будет долгосрочным и в результате вы все равно наберете вес, рассказала «Газете.Ru» диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«К вечеру накапливается голод — ведь часто перерыв между обедом и ужином может составлять более 5 часов. Также накапливается усталость, появляется желание расслабиться и побаловать себя чем-то вкусным. Контролировать размер порции в таком состоянии становится практически невозможно. Поэтому если у человека была именно такая проблема — переедания по вечерам после работы, то отказ от приема пищи после 18.00 может действительно привести к снижению веса», – рассказала врач.

По словам Атамановой, не есть после шести вечера – один из вариантов интервального голодания, но у него есть минус.

«Часто такой способ позволяет похудеть, но не надолго. На таком режиме происходят срывы и вес возвращается. Ведь часто человек не учится расслабляться и получать удовольствие без еды, может отказывать себе во встречах с друзьями и родственниками. Долго жить в таком режиме не получится», – рассказала врач.

Такие ограничения могут привести к тому, что человек попадает в цикл: диета, тяга к еде, снижение самоконтроля, срыв, набор веса и снова диета.

«Важно сбалансировать основные приемы пищи, можно делать несколько перекусов в день, чтобы не доводить себя до сильного чувства голода и контролировать размер порции основного приема пищи. При правильном составлении рациона и дефиците калорий можно есть в любое время и все равно худеть», – отметила врач.

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