Врач рассказала, как прийти в форму после праздников

Желающим прийти в форму после новогодних праздников не стоит совершать резких перемен, голодать и изнурять себя тренировками в спортзале. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

По ее словам, прежде всего нужно заменить тяжелую еду на свежие и квашеные овощи, отварную куриную грудку или говядину. Помимо этого, врач советует провериться на наличие дефицита железа, витамина D, йода и омега-3 жирных кислот, который может быть причиной лишнего веса.

«В идеале сделать генетический анализ, который покажет чувствительность рецепторов к сладкому, соленому, горькому», — отметила Денисенко.

Она также советует изменить питание и начинать прием пищи с клетчатки. После этого должны идти белки и жиры, а затем — углеводы. Диетолог подчеркнула важность чувства меры во всем: в еде, питье и нагрузках, а также посоветовала больше ходить пешком.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила, что после новогодних праздников не стоит пытаться сразу избавиться от набранных лишних килограммов, прибегая к голоданию и строгим диетам. Лучше вернуться к сбалансированному питанию и плавно восстановить обмен веществ.

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