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Женщину отправили под суд за перевозку двухлетнего ребенка в чемодане

В США женщину будут судить за провоз двухлетнего ребенка в чемодане
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Depositphotos

В США женщина засунула двухлетнего ребенка в чемодан перед посадкой в автобус. Об этом сообщает FOX59.

Согласно судебным документам, 29-летняя Эшли Гибсон из Блумингтона, штат Индиана, была арестована 12 декабря прошлого года. Стражи порядка задержали ее после поездки на городском транспорте. Они также изучили видеозаписи, на которых видно, как Гибсон заходит в автобус с чемоданом и садится в передней части салона.

Спустя некоторое время женщина заявила, что в чемодане у нее находится ребенок, после чего водитель резко затормозил. Затем пассажирка расстегнула молнию на чемодане и достала мальчика. Это произошло примерно через 18 минут после того, как она зашла в автобус.

На допросе американка пояснила, что положила двухлетнего ребенка в чемодан, чтобы его «согреть». При этом он был одет в пуховую зимнюю куртку и штаны. Медицинская помощь ему не понадобилась, однако мать мальчика арестовали за пренебрежение нуждами зависимого человека. В апреле она предстанет перед судом присяжных, а пока находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Японии дедушка заклеил внуку рот скотчем и упаковал его в картонную коробку.

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